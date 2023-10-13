Новые виды спорта включены в программу Олимпиады

В программу летних Олимпийских игр включены пять новых видов спорта. Об этом рассказал глава МОК Томас Бах, слова спортивного функционера приводит РИА Новости.

Так, на Играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, будут представлены бейсбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет.

Стоит отметить, что бейсбол, крикет и лакросс ранее уже входили в программу Олимпиад. Сквош и флаг-футбол будут представлены на Играх впервые. // Фото: unsplash.com / Bryan Turner