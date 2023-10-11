Последнее затмение Солнца 2023 года произойдет на этой неделе

Жители Земли смогут наблюдать последнее в этом году солнечное затмение. Явление произойдет 14 октября. Луна не полностью закроет свет, но перекроет светило по центру, сформировав огненное кольцо. Полная фаза продлится около пяти минут.

Как пишет газета «Известия», в России наблюдать астрономическое явление 14 числа не удастся. Наблюдать за затмением Солнца смогут в США, Центральной Америке, Колумбии и Бразилии. Трансляцию будут вести крупные обсерватории.

После солнечного ожидается лунное затмение, которое придется на 23 октября. В следующем году ожидается два солнечных и лунных затмения. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»