Объявлены страны-хозяйки Евро-2032

Чемпионат Европы по футболу в 2032 году пройдет в Италии и Турции. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, заявка этих двух стран осталась единственной после того, как в УЕФА отклонили заявку России. Наша страна также намеревалась провести Евро-2032.

Официально о решение должны объявить на заседании УЕФА, которое состоится 10 октября в Швейцарии.

Напомним, чемпионат Европы 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Евро-2024 примет Германия. // Фото: unsplash.com / Sandro Schun