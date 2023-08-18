Новые автобусы могут уйти из Петрозаводска после решения суда

Новые автобусы, которые начали курсировать по трем маршрутам в Петрозаводске в июне, могут покинуть город. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, который прокомментировал материал портала «Петрозаводск говорит» о решении суда, позволившего старым перевозчикам вернуться к работе.

Напомним, накануне стало известно о том, что Петрозаводский городской суд удовлетворил иск перевозчиков к мэрии карельской столицы и разрешил им вернуть на маршруты №5, 14 и 29 ПАЗы, которые работали на них до начала транспортной реформы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что решение суда может вынудить новых перевозчиков уйти из Петрозаводска.

«Если вернутся старые перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу, с этих маршрутов могут уйти новые автобусы, работающие по новой схеме, по регулируемому тарифу. Начало транспортной реформы Петрозаводска, необходимость которой всем очевидна, может отодвинуться на два года»,

- сообщил губернатор.

Отметим, что в мэрии с решением суда также не согласны, в городской администрации намерены обжаловать его. Власти Петрозаводска считают, что возврат к старой транспортной схеме невозможен. // Фото «Петрозаводск говорит»