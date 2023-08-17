Старым перевозчикам в Петрозаводске разрешили вернуть ПАЗы на маршруты

Иск перевозчиков, не желающих работать в условиях транспортной реформы, удовлетворил Петрозаводский городской суд. Теперь ПАЗы могут вернуться на свои старые маршруты, сообщила и.о. мэра Петрозаводска Инна Колыхматова.

Владельцы транспортных компаний оспаривали решение городской администрации о введении новых стандартов. У них были основания – свидетельства сроком действия до 2026 года.

- К сожалению, суд принял решение не в нашу пользу. Возможно, нам где-то не хватило аргументов или на данном этапе нам не удалось озвучить все наши доводы. Но факт остается фактом: судебные прения завершились, и если решение суда вступит в силу, то старые перевозчики получат возможность вернуться на прежние маршруты,

- рассказала Колыхматова.

Мэрия намерена обжаловать решение суда, так как не согласна с ним. В администрации считают невозможным возврат к существовавшей до июня транспортной схеме. // фото: «Петрозаводск говорит»