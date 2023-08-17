Дошедший до Берлина ветеран умер в Карелии на 99 году жизни

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Чечель скончался 14 августа 2023 года. Об этом сообщили в паблике Лахденпохского района.

Он родился 27 января 1925 года. В судьбе этого человека было много перипетий, но одним из самых значимых моментов стало его участие во Второй мировой войне. В конце 1943 года он отправился на фронт, где служил разведчиком-наблюдателем.

В 1944 году был тяжело ранен. Но мужество и настойчивость помогли ему снова вернуться на фронт. Василий Иванович принимал участие в нескольких важных операциях, включая освобождение Польши.

Был демобилизован в 1949 году. Впоследствии он решил переехать в Лахденпохью, место, которое оказалось для него особенным и значимым. //фото: freepik.com/bearfotos/