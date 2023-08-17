Сирота четыре года не мог получить положенную по закону квартиру

Имеющий статус сироты житель Карелии четыре года не мог добиться получения жилья. Пришлось вмешаться прокуратуре, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Руслан Копра обратился в местную администрацию в 2018 году – ему исполнилось 18 лет, по закону молодому человеку должны были предоставить квартиру.

Однако до 2022 года вопрос не решался, тогда Руслан написал заявление в прокуратуру. В его интересах подали иск в суд и в итоге обеспечили сироту жильем. Он теперь живет в благоустроенной квартире в Сортавале. // фото: скриншот видео прокуратуры Карелии