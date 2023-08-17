17 августа 2023, 14:35
Поезд из Петербурга застрял в пути в Карелии
Ехавший в Костомукшу состав остановился на участке Суккозеро-Ледмозеро
Сегодня ранним утром поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Костомукшу, застрял в пути. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Состав остановился по технической причине на однопутном участке Суккозеро-Ледмозеро. Поезд встал в 5:12 утра.
В итоге время опоздания состава составило около трех часов. Железнодорожники извинились перед пассажирами. // Фото «Петрозаводск говорит»