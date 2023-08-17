17 августа 2023, 14:14
Опасные бактерии обнаружены в популярном у петрозаводчан месте отдыха
Кишечные палочки в Лососинке могут вызвать расстройство ЖКТ
В устье реки Лососинка на набережной Гюллинга в Петрозаводске небезопасно купаться. Там обнаружили слишком много общих колиформных бактерий, сообщили в Роспотребнадзоре.
Такие бактерии из рода кишечных палочек могут вызвать расстройство желудка. Норма в воде на любимом горожанами месте отдыха превышена почти в пять раз. В почве количество бактерий тоже выше нормы.
Роспотребнадзор также проверил воду в Сайнаволоке, Ключевском карьере, Песках, в Пряжинском районе. Она соответствует гигиеническим нормам. // фото: ededchechine/ freepik.com