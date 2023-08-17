На некоторых улицах Петрозаводска в пятницу отключат электричество

В пятницу, 18 августа, в Петрозаводске ожидаются отключения электричества. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, 18 августа с 9 до 13 часов электроэнергии не будет в зданиях на улицах Мебельной и Революционной. С 10 до 16 часов - на улицах Огородной, Тепличной и Урожайной.

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. // Фото: unsplash.com / Diz Play