17 августа 2023, 13:49
Общество

Заканчивается благоустройство аллеи в Петрозаводске

На аллее Энтузиастов на Кукковке высадят 20 горных сосен

В Петрозаводске подходит к концу благоустройство аллеи Энтузиастов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На аллее уже положили брусчатку трех цветов и сделали лестницу с гранитными ступенями, которую вскоре оснастят перилами и аппарелью.

Сейчас на аллее обустраивают газоны. На территории высадят 20 горных сосен. Также там установят скамейки и урны. Работы завершат до конца августа.

Всего в этом году в городе планируется обустроить семь общественных территорий. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
аллея Энтузиастов
благоустройство
Мэрия
новости петрозаводска