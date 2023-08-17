Заканчивается благоустройство аллеи в Петрозаводске

В Петрозаводске подходит к концу благоустройство аллеи Энтузиастов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На аллее уже положили брусчатку трех цветов и сделали лестницу с гранитными ступенями, которую вскоре оснастят перилами и аппарелью.

Сейчас на аллее обустраивают газоны. На территории высадят 20 горных сосен. Также там установят скамейки и урны. Работы завершат до конца августа.

Всего в этом году в городе планируется обустроить семь общественных территорий. // Фото «Петрозаводск говорит»