17 августа 2023, 13:49
Заканчивается благоустройство аллеи в Петрозаводске
На аллее Энтузиастов на Кукковке высадят 20 горных сосен
В Петрозаводске подходит к концу благоустройство аллеи Энтузиастов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
На аллее уже положили брусчатку трех цветов и сделали лестницу с гранитными ступенями, которую вскоре оснастят перилами и аппарелью.
Сейчас на аллее обустраивают газоны. На территории высадят 20 горных сосен. Также там установят скамейки и урны. Работы завершат до конца августа.
Всего в этом году в городе планируется обустроить семь общественных территорий. // Фото «Петрозаводск говорит»