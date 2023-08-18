Охотники получили номера для жеребьевки разрешений на добычу лося

Охотники Карелии получили номера для жеребьевки разрешений на добычу лося в республике. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Узнать свои номера охотники могут по ссылке. Напомним, жеребьевка состоится сегодня, 18 августа, в 9:00. Трансляция мероприятия будет вестись в интернете.

Согласно данным министерства, всего будут распределены 304 квоты на добычу лося. Больше всего разрешений на охоту будет выдано в Лоухском районе (66) и в Калевальском районе (58). // Фото: Paul Einerhand