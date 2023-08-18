Жителей Карелии предупредили о взрывах в республике

Днем 19 августа в Сортавальском районе прогремят взрывы. Об этом сообщает паблик администрации поселка Кааламо.

Так, с 14 до 15 часов в карьере «Ранта-Мяки» будет производиться массовый взрыв. Жителей ближайших населенных пунктов убедительно просят воздержаться от походов в лес рядом с местом проведения работ.

Во время взрывных работ будут перекрыты дороги, попадающие в опасную зону. Будут выставлены посты охраны. // Фото: unsplash.com / Luke Jernejcic