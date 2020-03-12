Новую музыкальную сказку «Красная шапочка» покажет Театр кукол Карелии

Премьера музыкальной сказки «Красная шапочка» пройдет в Театре кукол Республики Карелия 14 марта. Знакомую с детства историю санкт-петербургский режиссер Людмила Фёдорова заставила заиграть новыми гранями, взяв за основу не только привычную французскую сказку Шарля Перро, но и немецкую — братьев Гримм.

На пресс-конференции 11 марта режиссер-постановщик спектакля Людмила Фёдорова, художник Юлия Астапович и актеры Театра кукол рассказали журналистам о своей «творческой кухне» и немного о том, что ждет зрителей спектакля.

Юлия Астапович, Людмила Фёдорова, актеры Ирина Будникова и Антон Верещагин

— Мы попытались, сохраняя классический сюжет, найти в нем новые акценты, новые интересные драматургические ходы, чтобы сказка заиграла какими-то новыми красками, — поделилась Людмила Фёдорова. — Я изучила «Красную шапочку» братьев Гримм и Шарля Перро, и сочетая эти две сказки, написала свою. То есть это фактически авторская история.

В спектакле применяется особый сценический прием — «черный кабинет», когда кукол водят люди в черной одежде на фоне черного бархата. Возникает ощущение, что персонажи живут сами по себе — мы не видим актеров, только какие-то тени и силуэты.

— Техника «черный кабинет» в театрах сейчас большая редкость, поскольку требует долгих репетиций, долгого выставления света, — говорит Людмила Фёдорова. — В репертуаре петрозаводского Театра кукол уже были мои спектакли «Волшебный платочек» и «Мойдодыр», которые поставлены в такой технике.

— В спектакле много музыки, песен — каждый персонаж поет, — продолжает режиссер. — Это сделано, во-первых, для того, чтобы ребенок не испугался — ведь сказка достаточно кровожадная, и в то же время — чтобы постановка была более яркой, динамичной и запоминающейся. Композитор Наталья Высоких специально для этого спектакля сочинила музыку, которую мы затем записали в студии.

Поют в сказке действительно все: сама Красная шапочка, ее мама и бабушка, волк и дровосеки. Актеры на сцене исполняют песни своих персонажей вживую.

Герои спектакля — яркие и неординарные личности. Мама не отправляет дочку с пирожками к бабушке через лес, как в известном нам сюжете. Красная шапочка сама, движимая заботой о Маме и заболевшей Бабушке, решается на опасное путешествие, взяв себе в компанию верную собачку. А Бабушка, несмотря на возраст, не спутает волка с внучкой, а сознательно откроет хищнику дверь и залезет к нему в пасть!

Исполнители главных ролей — Волка и Красной шапочки — Антон Верещагин и Ирина Будникова рассказали о своих персонажах и немного приоткрыли тайну, что еще нового и необычного увидят зрители на спектакле.

— Волк совсем не кровожадный, просто жизнь такая, — оправдывает Антон Будников своего героя. — Волк пытается найти себе пропитание, но находит только ягоды, а ими он не питается. Поэтому, когда ему на глаза попадается Красная шапочка, приходится ее съесть. Он может быть и не хотел бы, если бы был другой корм, но за неимением ничего другого он съел и Бабушку, и Красную шапочку. Однако он абсолютно положительный герой.

Ирина Будникова рассказала, что главная сложность была в том, чтобы сделать всем известного персонажа необычным.

— Моя Красная Шапочка — это миловидная девочка с непростым характером, которая отвлекается на все, и маме нужно много сил, чтобы вовлечь ее в какое-то действие, — говорит актриса. — Мне хотелось, чтобы кто-то из ребят в ней увидел себя, и родители, может быть, посмотрели на своего ребенка со стороны.

Актеры также предупредили родителей юных зрителей о возрастном ограничении.

— Волк абсолютно точно съест бабушку. — уверяет Антон Верещагин. — Поэтому на спектакль рекомендуется приводить детей начиная с четырехлетнего возраста, чтобы не травмировать психику самых маленьких. Но в конце все останутся живы. И даже волк уйдет своими ногами.

Премьера спектакля состоится 14 марта в 11:00 и 13:00 в Театре кукол РК (0+).

Хельга Белянцева