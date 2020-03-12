Петрозаводчан приглашают на День православной книги

12 марта в 17:00 в Петрозаводске отметят День православной книги. В этом году День православной книги проходит под названием «Великий писатель Древней Руси» и посвящен 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, автора «Жития протопопа Аввакума» – памятника древнерусской литературы.

В программе Дня православной книги в Национальной библиотеке (12+) – приветственное слово иерея Евгения Барышева, клирика Прихода Александро-Невского кафедрального собора, посвященное жизни и деятельности Аввакума, сообщает пресс-служба библиотеки.

Владимир Семаков, преподаватель Института филологии ПетрГУ, расскажет о литературном творчестве Аввакума как о наиболее яркой странице русской средневековой литературы.

Специалисты библиотеки представят участникам вечера книжную выставку «Свет разумения книжного», посвященную Дню православной книги.

Вход на мероприятие по читательским билетам.