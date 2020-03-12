«Литературный четверг» посвятят детективам «лихих 90-х»

Сегодня, 12 марта, в 15:00 Национальной библиотеке Карелии пройдет «Литературный четверг» (14+). Встреча будет посвящена детективам «лихих 90-х» и авторам – Андрею Кивинову, Андрею Константинову и Александре Марининой. Вход по читательским билетам, предупреждают организаторы.

Русский детектив в 1990-е годы XX века становится самым массовым жанром, привлекающим разнообразную читательскую аудиторию, сообщается на сайте библиотеки. С появлением романов Кивинова, Константинова и Марининой возник настоящий бум русского детектива.

Авторы привлекают читателей возможностью отвлечься от проблем и сосредоточить все внимание на разрешении хитроумных загадок или на леденящих душу историях.