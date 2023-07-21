Новорожденных в Карелии тотально проверяют на генетические недуги

Новорожденных в Карелии с этого года массово обследуют на врожденные и наследственные заболевания. В списке- 36 недугов, а раньше проверяли только на пять, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Исследования проводят в рамках федерального проекта. За полгода обследовали при помощи теста "Пяточка" 2100 малышей. Выявили одну патологию - фенилкетонурия.

В текущем году медики всего обследовали 62 340 несовершеннолетних. Почти столько же осмотрят до конца года. Тем, у кого выявили заболевания, назначено лечение, родителям дали соответствующие рекомендации. // фото: user18526052/ freepik.com