Стало известно, каким будет новый детсад в Калевале

Здание детского сада в Калевале, строительство которого стартовало в мае 2023 года, будет трехэтажным, в нем будет предусмотрен подвальный технический этаж. Об этом в эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказал и. о. главы Администрации Калевальского района Александр Гладий.

Детсад будет рассчитан на 300 мест. Здание обеспечат всеми коммунальными сетями, пожарной и охранной сигнализациями, системой видеонаблюдения.

Реализация данного проекта стала возможна благодаря работе Правительства Республики Карелия, а также лично Главы республики Артура Парфенчикова и также благодаря участию в программе социально-экономического развития Арктики,

– отметил Александр Гладий.

На сегодня подрядчик полностью очистил строительную площадку от пней и мелколесья, разработал грунт в котлованах, устроил подушку из щебня и гидроизоляцию фундамента, смонтировал и подключил трансформаторную станцию.

Параллельно готовится проектирование автомобильной дороги местного значения, которая станет подъездом к новому детскому саду. Договор с подрядчиком, который подготовит проект этой дороги, уже заключен.

«ЦУР объясняет» – информационный проект Центра управления регионом, в рамках которого руководители органов власти в прямом эфире отвечают на актуальные для жителей Карелии вопросы.