Новое медоборудование поможет в реабилитации детей

В Городской детской больнице Петрозаводска новое приобретение – дорожка с биологической обратной связью «Орторент». Оборудование поступило в центр медицинской реабилитации для детей, рассказал глава минздрава республики Михаил Охлопков. Реализован еще один этап программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

«Это комплексная система реабилитации, которая позволяет лечащему врачу устанавливать программу тренировки пациента и использовать для занятий лечебной физкультурой, возобновления навыков ходьбы, упражнений для развития равновесия и для кардиотренировок»,

- пояснил министр.

Стоит отметить, что стоимость данного медоборудования составляет более 2 млн рублей, которые были выделены их федеральной казны. // Фото и видео: vk.com/mihailohlopkov.