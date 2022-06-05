05 июня 2022, 15:16
Новинка отечественного автопрома – разработка жителя Карелии
Машину уже испытывают на российских дорогах
На российских дорогах проходит ходовые испытания разработка жителя Карелии Петра Груздева. Машина уже проехала маршрут от Тольятти через Сортавалу до Петрозаводска. Об этом сообщает ГТРК-Карелия.
Житель города Сортавала Петр Груздев – известный отечественный автолюбитель и путешественник – превратил «Ниву» в машину для путешествий. Новый вариант кемпера считается более бюджетным, чем зарубежные аналоги. Изготовлен он из отечественных деталей.
Летом планируется пробег на Урал. После зимних испытаний автомобиль будет готов к массовому производству, отметил Петр Груздев. Ранее разработчик презентовал свой проект «Карелия» из Лады Ларгус для бездорожья, а так же Ладу Гранту с бортовой платформой. Фото и видео: tv-karelia.ru.