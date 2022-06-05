Новинка отечественного автопрома – разработка жителя Карелии

На российских дорогах проходит ходовые испытания разработка жителя Карелии Петра Груздева. Машина уже проехала маршрут от Тольятти через Сортавалу до Петрозаводска. Об этом сообщает ГТРК-Карелия.

Житель города Сортавала Петр Груздев – известный отечественный автолюбитель и путешественник – превратил «Ниву» в машину для путешествий. Новый вариант кемпера считается более бюджетным, чем зарубежные аналоги. Изготовлен он из отечественных деталей.

Летом планируется пробег на Урал. После зимних испытаний автомобиль будет готов к массовому производству, отметил Петр Груздев. Ранее разработчик презентовал свой проект «Карелия» из Лады Ларгус для бездорожья, а так же Ладу Гранту с бортовой платформой. Фото и видео: tv-karelia.ru.