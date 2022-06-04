Российский производитель возобновил выпуск мясной продукции

Агропромышленный холдинг «Мираторг» возобновил производство мясных полуфабрикатов, которые раньше выпускались для российской сети «Макдоналдс». Об этом сообщили "Интерфакс" в пресс-службе губернатора Калининградской области.

После закрытия заведений американского фаст-фуда компании пришлось снизить производство продукции на 30%. Но ситуацию удалось стабилизировать за короткое время. Теперь «Мираторг» выпускает полуфабрикаты с отечественными компонентами и в новой упаковке.

«Некоторое время назад компания провела модернизацию завода для расширения ассортимента полуфабрикатов под собственным брендом – «из Мака». Российские потребители увидят их на полках в ближайшее время. Это, прежде всего, куриные крылышки и котлеты в панировочных сухариках»,

- добавиди в пресс-службе.

Единственной проблемой является рост себестоимости производства из-за изменения условий на рынке и изменение логистических цепочек. Фото: pexels.