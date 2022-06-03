Официальный курс евро продолжает расти

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник. Рубль снова несколько сдал, следует из данных регулятора.

Так, курс евро вырос на 1,01 рубля. Европейская валюта теперь котируется на отметке 65,92 рубля. Доллар подорожал на 39 копеек до уровня 61,97 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: pexels.com