Ночью в Карелии местами похолодает до минус 20

По данным Карельского гидрометцентра, завтра по Карелии ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-восточный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13°С, местами -15, -20°C, днем -2, +3°C.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -13°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать. // Фото: Wild0ne / Pixabay