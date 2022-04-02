Воздух в Карелии сегодня может прогреться до плюс 2

Сегодня, 2 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха 0, -2°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег. Утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, по южным районам переменный слабый. Температура воздуха -3, +2°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-7, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -1-8, переменная облачность, снег.

В Сортавале -1-6, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/adege