Ночью в Карелии местами подморозит до 18 градусов

В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11, днем -3, -5, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13, местами до -18, днем -1, -6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -3, днем -1;

В Кондопоге ночью -5, днем -4;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью -6, днем -5;

В Олонце ночью и днем -3;

В Пудоже ночью -8, днем -6;

В Сортавале ночью -2, днем 0;

В Суоярви ночью -4, днем -3.

Ранее синоптики дали прогноз на предстоящую неделю. Нас ждет весьма неустойчивая погода. // фото unsplash.com