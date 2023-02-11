Атлантический вихрь принесет в Карелию ненастье

Не зимний характер погоды сложился в феврале в Карелии. При этом, по прогнозу региональных синоптиков, теплая аномалия продолжится.

Над северным регионом сохраняется активная циклоническая деятельность. Вероятно, в условиях преобладания западного переноса воздушных масс, февраль продолжит удерживать не по сезону теплые позиции и дальше.

Специалисты объяснили, что североатлантические циклоны, перемещаясь вдоль побережья северных морей, перекрывают доступ холодному арктическому воздуху. В промежутках между прохождением фронтальных разделов циклонов холодает, как в наступившие выходные.

В ночь на понедельник, 13 февраля, к западным границам Карелии приблизится теплый атмосферный фронт атлантического вихря, который принесет ненастную погоду со снегом, переходящим в смешанные осадки, усиление ветра, повышение температуры до слабоположительных значений.

Неустойчивый характер погоды с перепадами атмосферного давления и температуры сохранится всю следующую неделю. Нас ждет череда оттепелей и похолодания. Количество осадков существенно увеличится, температура превысит средние многолетние показатели на 4-6 градусов. // фото «Петрозаводск говорит»