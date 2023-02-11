11 февраля 2023, 09:00
Погода

Сегодня жителям Карелии обещают до минус 8 градусов

Хорошая погода, чтобы сходить утром покататься на лыжах, а вечером отправиться на «Гиперборею»

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков карельского гидрометцентра, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -3, -5.

В Карелии облачно, днем с прояснениями. Небольшой, по восточным районам умеренный снег, местами метель, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -3, -8.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем -7;

В Кондопоге, Пудоже днем -4;

В Медвежьегорске, Суоярви днем -5;

В Олонце -2;

В Сегеже днем -6;

В Сортавале днем -3. // фото unsplash.com

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