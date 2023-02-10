Снег, метель, гололедица – прогноз погоды на субботу, 11 февраля

В Петрозаводске в субботу облачно, днем с прояснениями. По прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, ночью умеренный снег, метель, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -3, -5. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно, днем с прояснениями. Небольшой, по восточным районам умеренный снег, местами метель, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, в первой половине ночи местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5, -10, днем -3, -8.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -10, днем -7;

В Кондопоге ночью -11, днем -4;

В Медвежьегорске ночью -11, днем -5;

В Олонце ночью -9, днем -2;

В Пудоже ночью -10, днем -4;

В Сегеже ночью -12, днем -6;

В Сортавале ночью -8, днем -3;

В Суоярви ночью -10, днем -5. // фото freepik.com