Ночью людей эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске

Сегодня ночью случился пожар в 5-этажном жилом доме на улице Гоголя в Петрозаводске. Сообщение поступило пульт пожарно-спасательной службы в 03:07.

Когда прибыли первые пожарные расчеты, было установлено, что горит квартира на пятом этаже. На стук в дверь никто не отвечал.

Вскрыв двери, спасатели попали в квартиру, которая полностью была заполнена дымом. Обследовав помещения и никого не обнаружив, они быстро справились с огнем. Была повреждена прихожая на площади четыре квадратных метра.

В ходе проведения спасательных работ из опасной зоны в безопасное место эвакуировали шесть человек, среди них трое детей.

По всей видимости, пожар произошел, из-за аварийного режима работы электросчетчика, так как накануне хозяйку квартиры положили в больницу. // фото: unsplash.com