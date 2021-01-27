27 января 2021, 20:58
Общество

"Ника Плюс" устраивает смотрины котов и собак — выбирайте друга!

Хвостатые обитатели Первого Петрозаводского общественного приюта для животных ждут хозяев

В Первый Петрозаводский общественный приют для животных попадают не от хорошей жизни. У каждого питомца — своя печальная история. Например, кошечка Матрося с своими братом и сестрой прибыли сюда после смерти бабушки, у которой жили. Да только родственники не обрадовались усатому наследству — квартиру получили, а трех котов сдали.

Телекомпания «Ника Плюс» начинает новый проект. Мы будем показывать обитателей приюта — они ждут новых хозяев. Возможно, именно вы по грустным глазам и растрепанной шерстке поймете - это ваше, и решите подарить тепло и ласку.

Кстати, вспомните сказку «Кот в сапогах»: не обрадовался своей доле наследства младший из братьев, да кот не лыком был шит — сделал вскоре юношу богатейшим человеком и зятем короля… 

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Метки: 
первый петрозаводский приют для бездомных животных
Владимир рыбалко
Юлия Носик
Сабрина Васильева
Усатый друг
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