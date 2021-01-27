Что нового появилось в пенсионной системе России в 2020-2021 годах

Текст: Хельга Белянцева

Управляющая отделением ПФР по Республике Карелия Юлия Ермакова провела пресс-конференцию, на которой рассказала об итогах 2020 года и о нововведениях в пенсионной системе в 2021 году.

Начиная с прошлого года отделениям Пенсионного фонда пришлось работать в условиях пандемии и особое внимание уделять защите здоровья граждан.

– Было сложно, но нам удалось оказывать услуги на достаточно высоком уровне, – отметила Юлия Ермакова.

В минувшем году отделение ПФР по РК выполнило все обязательства перед жителями нашей республики. В общей сложности было выплачено 59 млрд 645 млн рублей.

– В эту сумму входят не только пенсии, но и различные другие выплаты, которые осуществляет Пенсионный фонд, – говорит Юлия Ермакова. – Это ежемесячные выплаты инвалидам, материнский капитал, компенсация стоимости проезда пенсионеров к месту отдыха, выплаты семьям с детьми и др. Это свыше 4 млрд. рублей.

О пенсиях

В 2020 году было принято 8764 решения о назначении всех видов пенсий, в том числе 5382 – о назначении пенсии по старости (из них 86 % – для тех граждан, кто вышел на пенсию досрочно, по условиям труда, северным льготам и т.д.).

Количество новых пенсионеров по сравнению с 2019 годом стало меньше (в 2019 было назначено 9759 пенсий). Это вызвано изменениями в законодательстве и повышением пенсионного возраста. Также на 2880 человек сократилось и общее количество пенсионеров в Карелии – с 239 400 человек на 1 января 2020 года до 236 557 человек на 1 января 2021 года.

В начале этого года была проведена индексация страховых пенсий на 6,3 %. Юлия Ермакова подчеркнула, что в соответствии с законодательством и изменениями, внесенными в Конституцию РФ, теперь индексация всех видов страховых пенсий будет проводиться ежегодно.

После индексации средний размер страховой пенсии в Карелии вырос на 957 рублей – с 18949,2 руб. до 19906,6 руб. При этом у неработающих пенсионеров средний размер прибавки к пенсии после индексации получился 1228 руб. Таким образом, у неработающих пенсионеров средний размер страховой пенсии увеличился с 19745 руб. до 20973 руб. Индексация пенсий пока производится только неработающим пенсионерам, а их в Карелии 78 % общего числа граждан, получающих пенсию.

В этом году продолжится поэтапное изменение пенсионного возраста. В Карелии во втором полугодии 2021 года с учетом северных льгот смогут выйти на пенсию женщины, родившиеся в первом полугодии 1970 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1965 года.

Женщины, которым в этом году исполнится 50 лет, и мужчины, которым исполнится 55, станут пенсионерами только в 2024 году. В 2020 году шаг повышения пенсионного возраста составлял 1,5 года, в 2021 составляет 3 года.

Для того чтобы выйти на пенсию «по северному возрасту», то есть на 5 лет раньше общероссийских норм, необходимо иметь 20 лет стажа в местности, приравненной к Крайнему Северу, либо 15 лет в районах Крайнего Севера, а также 20 лет страхового стажа для женщин и 25 лет для мужчин.

Без изменений пенсионный возраст остался для женщин, имеющих 2 детей и отработавших 17 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу, или 12 лет на Крайнем Севере, при условии, что их страховой стаж не менее 20 лет. Они по-прежнему могут выйти на пенсию в 50 лет.

Про выплаты семьям с детьми

В прошлом году у Пенсионного фонда появились новые задачи, связанные с выплатами семьям с детьми. В течение трех месяцев – апреля, мая и июня – по 5000 руб. получали семьи с детьми до 3 лет, затем выплачивались единовременные пособия на детей до 16 лет. А в декабре была установлена новая выплата 5000 руб. на детей до 7 лет, ее будут продолжать выплачивать и в 2021 году семьям, которые еще не обращались за выплатами.

Выплату на детей до 3 лет в Карелии получили 18082 семьи, выплату на детей до 16 лет – 71777 семей. Также уже перечислено 53700 выплат на детей до 7 лет. В общей сложности 2 млрд 647,7 млн рублей ушли в семьи нашей республики, сообщила Юлия Ермакова.

Выплаты на детей до 3 лет и до 16 лет предоставлялись по заявлениям, последующие выплаты этим семьям – в беззаявительном порядке. Для повышения комфортности обслуживания и соблюдения эпидемиологической безопасности заявления принимались через портал госуслуг. В Пенсионном фонде отмечают, что сейчас работа по выплатам технологически отработана и решения по новым заявлениям принимаются в минимальные сроки.

Получить материнский капитал стало проще

По словам Юлии Ермаковой, материнский капитал в 2020 году претерпел много изменений. Поскольку с прошлого года программа стала распространяться на первых детей, а сертификат начали выдавать в беззаявительном порядке, в итоге было предоставлено почти вдвое больше сертификатов на материнский капитал, чем годом ранее.

В связи с изменением законодательства сертификаты теперь делают в проактивном режиме, то есть без заявителя. Документ в электронном виде оформляют на основании данных, поступивших из ЕГР ЗАГС о регистрации родившегося ребенка. Уведомление граждане получают через портал госуслуг, Личный кабинет на сайте ПФР или по почте.

В результате, в течение 2020 года в Карелии сертификаты на маткапитал получили 4490 семей, тогда как в 2019 году – только 2507 семей.

Размер материнского капитала в 2021 году был проиндексирован на 3,7 %. Сейчас для семей с одним ребенком, родившимся с 2020 года, он составляет 483 881 руб. 83 коп. После рождения второго ребенка у такой семьи маткапитал увеличится на 155 550 рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился с 2020 года и позднее, размер выплаты составит 639 431 руб. 83 коп. Для семей с двумя детьми, рожденными с 2007 по 2019 год – 483 881 руб. 83 коп.

Значительные изменения произошли в отношении сроков назначения и выплаты маткапитала. С начала этого года решение о назначении материнского капитала будет приниматься всего за 5 рабочих дней (вместо 15), а о распоряжении его средствами – в течение 10 рабочих дней (вместо 30).

Как отметила Юлия Ермакова, изменился технологический процесс выплаты материнского капитала. Если раньше человек, который хочет распорядиться средствам маткапитала, обращался в две организации – в банк и в территориальный орган ПФР, то теперь только в банк. Соответствующие соглашения с Пенсионным фондом заключили 7 российских банков.

Аналогичная работа проводится и с образовательными учреждениями. Если гражданин намерен потратить материнский капитал на образование, Пенсионный фонд от его имени может заключить договор с образовательной организацией. Сейчас это в основном средние специальные учебные заведения и вузы, но начали такую работу вести и с детскими садами. По словам Юлии Ермаковой, пока этот процесс находится в стадии доработки.

Кроме того, стало проще вернуть материнский капитал участникам долевого строительства, которые расторгли договор со строительной организацией. Раньше в такой ситуации приходилось обращаться в суд, теперь деньги возвращаются банком на счет владельца сертификата сразу после расторжения договора.

Предоставление услуг без участия заявителя

В условиях пандемии, чтобы ограничить личное обращение граждан в клиентские службы, Пенсионный фонд принял решение об автоматическом продлении некоторых выплат. В их число входят пенсии по инвалидности, ежемесячные выплаты из материнского капитала, пенсии по потере кормильца и выплата пенсий по доверенности.

Без участия заявителя теперь оформляется не только материнский капитал, но также и СНИЛС для новорожденных детей. Данные об оформлении этих документов направляются в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

Также с 28 июля 2020 года без заявлений назначаются ежемесячные пособия инвалидам и детям инвалидам. Это стало возможным благодаря появлению федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд. По словам Юлии Ермаковой, скоро так же, без заявления, будут оформляться и пенсии по инвалидности. На сегодняшний день в Карелии насчитывается 70417 инвалидов, что составляет более 10 процентов жителей республики.

В настоящее время уже 84 % заявлений в Пенсионный фонд подают в электронном виде. Большая часть – это заявления о назначении пенсий и способах их доставки.

Компенсация оплаты проезда к месту отдыха

Юлия Ермакова отметила, что в прошлом году из-за пандемии и снижения мобильности граждан сократилось число обращений за компенсацией оплаты проезда пенсионеров к месту отдыха и обратно. Она напомнила, что эта услуга раз в два года предоставляется только неработающим пенсионерам. Если гражданин получает пенсию по потере кормильца, компенсацию за проезд к месту отдыха он получить не может. Также на выплату не могут претендовать работающие пенсионеры, в том числе самозанятые, индивидуальные предприниматели или те, кто работает по договору гражданско-правового характера.

– В настоящее время эта услуга модернизируется, – говорит Юлия Ермакова. – Будет оплачиваться не только проезд по территории России, но и за рубеж. Для этого нужно будет предоставить паспорт с отметкой о пересечении границы и справку от транспортной компании. Пока что эти нововведения не реализуются, находятся на рассмотрении. Также рассматривается возможность предоставлять заявление на компенсацию проезда и сканы документов в электронном виде через портал госуслуг.

О переходе на электронные трудовые книжки

В прошлом году в России начался переход на электронные трудовые книжки. Все работающие граждане до конца года должны были подать работодателю заявление о выборе формы трудовой книжки (бумажной или электронной). Такие заявления поступили от 167,8 тыс. жителей Карелии, из них 10 % предпочли электронный формат трудовой. Тем, кто впервые устроится на работу, начиная с 1 января 2021 года, будут оформлять исключительно электронные трудовые книжки.

Сейчас из 220 тыс. работающих граждан 76 % уже определились с выбором. 17 тыс. человек не заявили о способе ведения учета своей трудовой деятельности. Однако еще не поздно подать заявление тем, кто по каким-то причинам не подал его в прошлом году. Законодательных ограничений для этого не существует.

Юлия Ермакова также отметила, что сейчас в Пенсионном фонде приветствуют, когда граждане обращаются по различным вопросам в электронном виде – по электронной почте com@opfr.onego.ru или через сайт ПФР по РК. Также есть бесплатный телефон горячей линии: 8-800-600-02-94.