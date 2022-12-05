Неудавшегося закладчика наркотиков на 6 лет отправят в колонию

Несостоявшегося наркодельца вычислили и привлекли к уголовной ответственности в Петрозаводске. Следствие и суд сочли, что 23-летний юноша покушался на сбыт наркотиков и психотропных веществ в крупном, особо крупном и значительном размерах, сообщили в прокуратуре Карелии.

Молодой человек привлек к незаконной деятельности еще двоих. В апреле и мае прошлого года он сообщал им, где спрятаны наркотики и психотропные вещества.

Сообщники забирали их и размещали в тайниках, расположенных на территории города. Однако продать амфетамин, марихуану и синтетический наркотик потребителям не получилось: помешали правоохранители.

Подсудимый свою вину признал, до суда заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. Его приговорили к 6 годам лишения свободы и отправят в колонию строгого режима. Пока что приговор не вступил в силу. Уголовное дело в отношении соучастников фигуранта еще рассматривается судом. // фото: freepik.com