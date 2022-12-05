Автомобиль вылетел с дороги в Карелии, пострадал один человек

Сегодня утром пожарные получили сигнал о дорожном происшествии на подъезде к поселку Стеклянное. Об этом сообщает паблик ОПС по Пудожскому району.

На место выехал пожарный расчет из райцентра. Выяснилось, что отечественный автомобиль вылетел с дороги в кювет. Самостоятельно вернуть транспортное средство на проезжую часть водитель не смог.

В результате ДТП пострадал один человек. Спасатели вытащили машину из кювета. Транспортное средство получило механические повреждения. // Фото: ОПС по Пудожскому району