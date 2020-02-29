29 февраля 2020, 17:11
Происшествия

Нетрезвого водителя поймали в Олонецком районе

Любителя сесть за руль подшофе ждет «уголовка»: мужчина уже попадался дорожным полицейским на пьяной езде

Нетрезвый мужчина привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции Олонецкого района. Инцидент произошел сегодня, 29 февраля, в поселке Ильинский.

«34-летний нетрезвый мужчина отстранен от управления автомобилем Нива Шевроле. Водитель ранее был лишен за нетрезвое вождение и управлять автотранспортом не имел права. Теперь нарушителю придется понести уголовное наказание за повторное нетрезвое вождение»,

- рассказали в ГИБДД.

Ранее нетрезвого водителя поймали в Прионежском районе. Владельцу отечественного автомобиля придется стать пешеходом из-за пьяной езды.

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Метки: 
Карелия
Олонецкий район
поселок Ильинский
ГИБДД
Пьяная езда
новости Карелии