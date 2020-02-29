Нетрезвого водителя поймали в Олонецком районе

Нетрезвый мужчина привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции Олонецкого района. Инцидент произошел сегодня, 29 февраля, в поселке Ильинский.

«34-летний нетрезвый мужчина отстранен от управления автомобилем Нива Шевроле. Водитель ранее был лишен за нетрезвое вождение и управлять автотранспортом не имел права. Теперь нарушителю придется понести уголовное наказание за повторное нетрезвое вождение»,