29 февраля 2020, 17:11
Нетрезвого водителя поймали в Олонецком районе
Любителя сесть за руль подшофе ждет «уголовка»: мужчина уже попадался дорожным полицейским на пьяной езде
Нетрезвый мужчина привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции Олонецкого района. Инцидент произошел сегодня, 29 февраля, в поселке Ильинский.
«34-летний нетрезвый мужчина отстранен от управления автомобилем Нива Шевроле. Водитель ранее был лишен за нетрезвое вождение и управлять автотранспортом не имел права. Теперь нарушителю придется понести уголовное наказание за повторное нетрезвое вождение»,
- рассказали в ГИБДД.
Ранее нетрезвого водителя поймали в Прионежском районе. Владельцу отечественного автомобиля придется стать пешеходом из-за пьяной езды.