28 февраля 2025, 14:12
Общество

Несколько радиостанций станут недоступны в Петрозаводске

Из-за профилактических работ замолчат популярные радиостанции
Фото: unsplash.com / Jonathan Gallegos

На следующей неделе в Петрозаводске временно пропадет эфир нескольких популярных радиостанций. Об этом информирует Радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, во вторник, 4 марта, остановится вещание станций «Вести ФМ», «Радио Дача», «Новое радио» и «Радио Шансон». Эфира не будет с 8 до 13 часов.

Временные неудобства для слушателей связаны с проведением плановых профилактических работ.

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Метки: 
Петрозаводск
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ртпц
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