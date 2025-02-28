Несколько радиостанций станут недоступны в Петрозаводске

На следующей неделе в Петрозаводске временно пропадет эфир нескольких популярных радиостанций. Об этом информирует Радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, во вторник, 4 марта, остановится вещание станций «Вести ФМ», «Радио Дача», «Новое радио» и «Радио Шансон». Эфира не будет с 8 до 13 часов.

Временные неудобства для слушателей связаны с проведением плановых профилактических работ.