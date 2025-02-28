28 февраля 2025, 14:12
Несколько радиостанций станут недоступны в Петрозаводске
Из-за профилактических работ замолчат популярные радиостанции
Фото: unsplash.com / Jonathan Gallegos
На следующей неделе в Петрозаводске временно пропадет эфир нескольких популярных радиостанций. Об этом информирует Радиотелевизионный передающий центр РК.
Так, во вторник, 4 марта, остановится вещание станций «Вести ФМ», «Радио Дача», «Новое радио» и «Радио Шансон». Эфира не будет с 8 до 13 часов.
Временные неудобства для слушателей связаны с проведением плановых профилактических работ.