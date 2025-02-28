В поселке Пудожского района назревает очередной конфликт

Текст, фото: Антонина Кябелева

Жителей поселка Водла Пудожского района возмутили планы районной власти по присоединению водлинской школы к кубовской. Граждане направили обращение Главе Пудожского района Алексею Зубову, под которым подписалось больше шестидесяти человек.

Жители Водлы считают, что в реорганизации местной школы нет никакой логики. Если, конечно, ее не хотят со временем закрыть, а школьников возить в соседней поселок, расположенный в 25 километрах от Водлы.

«В здании Водлинской школы сделан капитальный ремонт, все кабинеты оборудованы, в помещении тепло и светло, также организовано автономное водоснабжение (наличие горячей и холодной воды), отопление производится от собственной котельной, есть канализация, и оборудованы туалеты. В прошлом году был полностью отремонтирован спортзал, хорошо оснащен (полностью обновлен спортинвентарь, имеются тренажеры). Также в здании находится детский сад и ФАП. В МКУО ООШ п. Водла укомплектован штат педагогов, преподаются все предметы. Из восьми педагогов только трое пенсионного возраста, пятеро — это педагоги, возраст которых от 33 до 47 лет, то есть люди в самом профессиональном расцвете. Мы опасаемся, что из-за неопределенности школа может начать терять молодые кадры»,

- сказано в обращении к руководителю района.

Граждане уверены, что с утратой юридического статуса школа не только потеряет свое «лицо», но и не сможет участвовать в федеральных программах. Люди обращают внимание на то, что сокращение ставки директора на состояние районного бюджета не повлияет, но негативно отразится на материально-техническом состоянии Водлинской школы. Люди резонно замечают, что невозможно нормально руководить школой по телефону из Кубово. Граждане убеждены, что единственная цель реорганизации школы - это ее закрытие.

«Заверениям руководителей района о последствиях реорганизации люди не верят, поскольку существует реальная практика закрытия школ. Мы категорически не согласны с подвозом детей в другую школу. Наши дети должны будут рано вставать, преодолевать путь в 50 км (туда и обратно) по грунтовой лесной дороге, по которой ведется постоянная вывозка леса, что тоже создает опасность для перевоза детей»,

- отмечено в письме жителей Водлы.

Они требуют отменить решение о реорганизации водлинской школы путем ее присоединения к школе в Кубово.

Нам удалось поговорить с жительницей Водлы Ириной Заец, сын которой учится в местной школе. Она рассказала, почему местные жители перестали доверять обещаниям районной власти. По ее мнению, схема в Пудожском районе давно апробирована: сначала учебное заведение присоединяют к другому, а затем закрывают. Первой «ласточкой» было присоединение Пудожского училища к Северному колледжу в Сегеже. Затем его закрыли. Аналогичная судьба постигла школу в Усть-Реке, присоединенную к школе в Кривцах. В 2018 году тогдашний министр образования Карелии Александр Морозов уверял, что школу в Усть-Реке не собираются закрывать. Позднее ее закрыли, а детей стали возить в Кривцы. В поселке Шала, рассказала Заец, тоже сначала одну школу присоединили к другой, а затем закрыли.

Против закрытия школы в поселке Колово, которую присоединили к Пудожской школе, публично высказалась даже спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Она обратилась к властям Карелии с просьбой сохранить малокомплектную школу, но не была услышана. Несмотря на то, что местные жители своими силами восстановили водоснабжение в школе, учебное заведение закрыли, а маленьких детей стали возить в Пудож на автобусе.

«Сейчас в поселке Кубово по федеральной программе будут ремонтировать школу. Мы, конечно, сразу насторожились, когда услышали об этом. Школа там очень плохая, она построена еще при царе горохе.

Наша школа отремонтирована десять лет назад. Она расположена в кирпичном здании, нам ее отремонтировали от и до, сантехнику заменили, кровлю привели в порядок. В общем, у нас школа, как в городе. Сначала мы не придали особого значения новости о ремонте школы в Кубово, порадовались, что хоть где-то что-то отремонтируют. И вдруг на нас свалилась такая беда. На совещании директору нашей школы объявили, что после завершения ремонта школы в поселке Кубово к ней присоединят водлинскую школу»,

- рассказала Ирина Заец.

По ее словам, местная власть уверяет, что школа в Водле останется, но этим обещаниям в поселке не верят. «Мы уже не первые в районе, на которых вот так потихоньку сваливаются эти проблемы», - сказала моя собеседница.

По ее словам, администрация планировала присоединить Куганаволокскую школу к Авдеевской. Затем, рассказала женщина, администрация Пудожского района объявила, что реорганизовывать собираются только школу в Водле:

«Мы подняли СанПиНы. По ним осуществлять подвоз детей можно только на расстоянии до 30 километров. От Куганаволока до Авдеева около 80 километров. Получается, что ее нельзя закрыть, а нашу можно, поэтому ее решили реорганизовать. Мы понимаем, что ее существование сейчас под большим вопросом».

Ирина Заец убеждена, что если сейчас граждане не смогут отстоять самостоятельность своей школы, то в перспективе могут ее лишиться. Так как в здании школы расположен детский сад и ФАП, то местные жители боятся, что с закрытием школы лишатся и их.

Школа в Водле. Фото Ирины Заец

Самое печальное, что жители перестали верить обещаниям и заверениям руководителей района. «Когда решили в Колово закрыть школу, они никого даже спрашивать не стали. Они просто распустили детей на новогодние каникулы, а потом поставили родителей перед фактом», - вспомнила Ирина Заец о том, как действовала районная власть в соседнем поселке.

Естественно, наблюдая за тем, как Пудожская администрация раз за разом поступает с гражданами, люди делают собственные выводы. Теперь даже намек на реорганизацию школы воспринимается как угроза ее существованию. В политике это называется утратой доверия. Правда, для отдельных районных руководителей эти слова давно, я уверена, превратились в пустой звук.