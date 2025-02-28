28 февраля 2025, 14:05
Подарки для новорожденных наконец поступили в Перинатальный центр
400 комплектов для младенцев доставлены в Карелию после задержки, родителям уже начали звонить
фото: Республиканский перинатальный центр им. Гуткина
В Перинатальный центр Петрозаводска наконец поступили 400 комплектов с принадлежностями для новорожденных и 100 подарков для подросших детей, которые должны были получить их ранее.
Напомним, что родители и младенцы ждали подарочные наборы «Рожденному в Карелии» с начала декабря. Региональный Минздрав объяснил задержку проблемами у поставщика, которого оштрафуют за несвоевременную доставку.
Сотрудники Перинатального центра начали обзванивать родителей, родивших в ноябре и оставшихся без подарков, а также тех, у кого дети появились на свет недавно. Для связи используется номер 8-8142-333-112. На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки, что позволит вручить подарки всем нуждающимся.