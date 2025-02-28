Подарки для новорожденных наконец поступили в Перинатальный центр

В Перинатальный центр Петрозаводска наконец поступили 400 комплектов с принадлежностями для новорожденных и 100 подарков для подросших детей, которые должны были получить их ранее.

Напомним, что родители и младенцы ждали подарочные наборы «Рожденному в Карелии» с начала декабря. Региональный Минздрав объяснил задержку проблемами у поставщика, которого оштрафуют за несвоевременную доставку.

Сотрудники Перинатального центра начали обзванивать родителей, родивших в ноябре и оставшихся без подарков, а также тех, у кого дети появились на свет недавно. Для связи используется номер 8-8142-333-112. На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки, что позволит вручить подарки всем нуждающимся.