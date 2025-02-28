У чиновников не нашлось денег на ремонт печей инвалиду-ветерану

Ветеран труда Карелии проживает по договору соцнайма в неблагоустроенном муниципальном помещении с дровяным отоплением в поселке Пай.

Женщина, имеющая статус «Дети войны в РК» и являющаяся инвалидом второй группы, еще в 2020 году обратилась в администрацию Прионежского района с просьбой отремонтировать печи.

Печи и дымоходы обследовали и пришли к выводу, что нужно полностью перебрать кирпичную кладку. Но местные власти не проводили ремонт, так как в бюджете не было на это денег.

Женщина за помощью обратилась в прокуратуру. Последовал иск в суд. В итоге районную администрацию обязали капитально отремонтировать печи в квартире ветерана в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.