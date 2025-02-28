Более 32 млн потратят на ремонт тротуаров в двух районах Петрозаводска

Тротуары в Октябрьском и Первомайском районах Петрозаводске собираются обновить.

24 миллиона рублей выделено на ремонт тротуаров по Октябрьскому проспекту - от Ленинградской до Московской улицы. 8,9 млн рублей выделено на ремонт тротуаров по Мурманской улице - от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса, сообщается в официальной группе Законодательного собрания Карелии.

Городу была направлена субсидия из карельской казны на социально-экономическое развитие. Деньги на тротуары есть.