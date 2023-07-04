Несколько автомобилей сгорело в Карелии

На станции Орзега на улице Озерной горел автомобиль. Спасателям стало известно о пожаре вечером 3 июля. На вызов выехали пожарные из села Деревянное и пожарные расчет из Петрозаводска.

К приезду спасателей автомобиль Daewoo Nexia было уже не спасти. Причину и ущерб установят эксперты.

Еще один автомобиль сгорел в Карелии сегодня ночью. Пожар произошел в Кеми в 02:45 минут возле дома на улице Гидростроителей. Огонь значительно повредил автомобиль «Лада». Причину также предстоит установить. // фото freepik.com