Несколько автобусных рейсов отменили в Заозерье из-за перекрытия моста

Вечерние рейсы из Петрозаводска в Заозерье отменили из-за перекрытия наплавного моста в Соломенном.

В частности, 11 октября отменены рейсы автобуса №101 в Лехнаволок в 19:30 и 21:00, №124 в Суйсарь в 17:30 и №111 в Пиньгубу в 18:10, предупредили в сообществе «Карелавтотранса».

Мост через Логмозерский пролив будет закрыт для транспорта с восьми часов вечера 11 октября до шести часов утра 12 октября. Специалисты проверяют мост на соответствие требованием безопасности. Пешеходы смогут воспользоваться переправой. // фото «Петрозаводск говорит»