Массовые проверки водителей пройдут в первые дни рабочей недели

О проверках на дорогах предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

9 и 10 октября в столице Карелии для предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД состоится рейд «Контроль трезвости».

В дорожной полиции отметили, что с начала года в городе произошло 12 ДТП с участием нетрезвых водителей, 4 человека погибли, 16 получили травмы. В сравнении с прошлым годом наблюдается рост происшествий и погибших в них людей.

Петрозаводчане могут сообщить о нетрезвых автомобилистах в дежурную группу ГИБДД по номерам: 71-59-00, 78-44-44. // фото пресс-службы Госавтоинспекции города