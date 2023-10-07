Работы по укладке асфальта на Чкалова перенесли

Запланированные на воскресенье, 8 октября, дорожные работы на улице Чкалова в Петрозаводске перенесли.

Новые сроки озвучили сегодня городские власти. Укладывать новое асфальтовое покрытие теперь планируют в понедельник, 9-го. Завершить работы рассчитывают за сутки.

В связи с работами будет перекрыто движение на участке от Чапаева до Сыктывкарской улицы. // фото «Петрозаводск говорит»