07 октября 2023, 16:35
Работы по укладке асфальта на Чкалова перенесли
Движение транспорта на отрезке от Чапаева до Сыктывкарской в воскресенье перекрывать не будут
Запланированные на воскресенье, 8 октября, дорожные работы на улице Чкалова в Петрозаводске перенесли.
Новые сроки озвучили сегодня городские власти. Укладывать новое асфальтовое покрытие теперь планируют в понедельник, 9-го. Завершить работы рассчитывают за сутки.
В связи с работами будет перекрыто движение на участке от Чапаева до Сыктывкарской улицы. // фото «Петрозаводск говорит»