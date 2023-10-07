Некоторые дачные рейсы отменили в воскресенье

8 октября в Карелии не будут выполняться некоторые пригородные рейсы. Об этом пассажиров сегодня предупреждает «Карелавтотранс». Четыре автобусных рейса отменили по техническим причинам.

В воскресенье в рейс в 13:15 не отправится автобус №622-а «Сяпся-Эссойла» и №127 «Орзега»; в 19:30 не будет выполняться рейс №101 «Лехнаволок»; также не выйдет в рейс в 17:00 автобус №607-а «Кудама/Малая Суна». // фото «Петрозаводск говорит»