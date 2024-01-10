Необычные имена получили родившиеся в праздники юные петрозаводчане

В период новогодних каникул в республиканском перинатальном центре в Петрозаводске родился 61 ребенок. Из них 44 - это новые жители карельской столицы. Об этом рассказала глава города Инна Колыхматова.

В первый рабочий день года в городском ЗАГСе было многолюдно - родители спешили получить свидетельства о рождении для своих малышей. Первое имя, которое дали новому горожанину в этом году, - Артем.

Среди имен для появившихся на свет в начале 2024 года детей есть и традиционные - Степан, Максим, Павел, Богдан, Варвара, Василиса. Некоторые родители дали своим малышам необычные имена - Есения, Весения и Фидан. // Фото: unsplash.com / Omar Lopez