Часть Петрозаводска сегодня останется без электричества

Сегодня в Петрозаводске энергетики проведут плановые работы на сетях. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, в 9 часов утра без электричества останутся потребители в домах, расположенных на улицах Сулажгорской, Вологодской, Мира, Пугачева, в переулках Сельском и Дорожном.

Свет должны вернуть в дома жителей карельской столицы к 13 часам. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev