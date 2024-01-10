10 января 2024, 08:01
Общество

Часть Петрозаводска сегодня останется без электричества

Энергетики проведут плановые работы на сетях в карельской столице 10 января

Сегодня в Петрозаводске энергетики проведут плановые работы на сетях. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, в 9 часов утра без электричества останутся потребители в домах, расположенных на улицах Сулажгорской, Вологодской, Мира, Пугачева, в переулках Сельском и Дорожном.

Свет должны вернуть в дома жителей карельской столицы к 13 часам. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
электричество
Отключение
ЕДДС
новости петрозаводска