Не для детей идет премьера спектакля «Ревизор» в Театре кукол Карелии

Премьерные показы спектакля по комедии Гоголя «Ревизор» пройдут в Театре кукол Карелии 16 – 17 сентября. Постановка режиссера Игоря Казакова уже произвела огромное впечатление на зрителей в начале июля, когда прошли первые показы.

Здесь все непросто, как и в самой истории с ревизором: гротескные маски на актерах, наклонный под углом 25˚ пол. По словам директора театра Любови Васильевой, это один из самых сложных в техническом отношении спектаклей.

Современное сценическое оборудование, качественный звук, свет – постановка обретает много новых возможностей, которыми можно удивить искушенного зрителя.

«Ревизора» в школьной программе изучают в 8 классе, но новый спектакль предназначен для категории зрителей 16+.

«Те смыслы, тот визуальный ряд в спектакле, костюмы, маски, кажется, для возраста 13 – 14 лет несколько рановато»,

- сказала Любовь Васильева.

Изначально спектакль имел ограничение 18+. Но теперь из него сняты «взрослые сцены», и не исключено, что в перспективе версия «лайт» позволит увидеть постановку даже двенадцатилетним зрителям.

В новом театральном сезоне, открытым 26 августа, театр уже побывал на гастролях в Улан-Удэ. 22 сентября труппа планирует выехать на гастроли в Барнаул, также предстоит большой фестивальный тур в Москве. Театр получил приглашение приехать на апрельский фестиваль в Великом Новгороде, также ведутся переговоры по поводу гастролей в Ереване.

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