12 мая 2023, 07:10
Общество

Названы предварительные даты отключения горячей воды в Петрозаводске

Большая часть карельской столицы летом останется без воды с 28 июня по 12 июля

Опубликован предварительный график отключения горячей воды в Петрозаводске предстоящим летом. Его представили в компании «РКС-Петрозаводск».

Так, по плану большая часть карельской столицы останется без горячей воды на период с 28 июня по 12 июля. Другой график традиционно ожидает жителей Ключевой - там воды не будет с 24 июля по 7 августа.

Воду будут отключать в Петрозаводске для проведения испытаний на тепловых сетях. // Фото: unsplash.com

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