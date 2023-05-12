Названы предварительные даты отключения горячей воды в Петрозаводске

Опубликован предварительный график отключения горячей воды в Петрозаводске предстоящим летом. Его представили в компании «РКС-Петрозаводск».

Так, по плану большая часть карельской столицы останется без горячей воды на период с 28 июня по 12 июля. Другой график традиционно ожидает жителей Ключевой - там воды не будет с 24 июля по 7 августа.

Воду будут отключать в Петрозаводске для проведения испытаний на тепловых сетях. // Фото: unsplash.com