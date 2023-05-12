Жители Лахденпохьи недовольны качеством водопроводной воды

В паблике «Лахденпохья – навсегда!» жители города активно обсуждают качество водопроводной воды. Вернее, слова «качество» и «вода» неприменимы к той жидкости, что льется из кранов.

«На улице имени героя Великой Отечественной войны Андрея Федоровича Бусалова в Лахденпохье течет сегодня коричневая вода из кранов. Да и та с перерывами»,

- появился пост в группе.

Люди вынуждены были обратиться в ЕДДС.

«В ЕДДС сказали, что моют город. На мой вопрос: "Город моют, а нам можно и грязными походить?" не нашлось ответа. У нас после каждого такого сбоя ни напора, ни чистой воды. Зато счёт пришел на 1600 руб. Хочется спросить, за что? За воду, которую я использую только для стирки и мытья? Да ещё и после каждого отключения куб воды выливаю, чтобы ее можно было использовать?» - возмущается Анастасия Челбаевская-Семёнова.

Жители Лахденпохьи отметили, что перебои с водой они терпят уже не первые сутки.

«Это, вероятно, чтоб прочувствовали до конца, что означает терпение, смирение и лишения? Так войны на территории вроде нет... А живём как в сороковые. За водой на колодец, стирать – на Ладогу. Господа ответственные, мы тоже хотим праздник. У меня уже заканчиваются аргументы объяснять детям за что наши деды-прадеды всё-таки воевали, когда вокруг всё равно такой бардак и средневековье»,

- задается таким же вопросом другая подписчица.

Судя по записям, такая же непростая ситуация с водой на улице Набережная. // фото: «Лахденпохья – навсегда!»