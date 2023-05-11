Скончался почетный гражданин Петрозаводска Валерий Артамонов

Умер заслуженный работник рыбного хозяйства Карелии, почетный гражданин Петрозаводска Валерий Павлович Артамонов. Ему было 83 года, сообщили в пресс-службе администрации города.

Валерий Павлович родился 18 марта 1940 года. В 16 лет устроился на петрозаводский рыбокомбинат, где прошел путь от рабочего до главного инженера.

Под его руководством в цехах провели реконструкцию и ввели новейшую технологию по производству консервов. Опытного специалиста выдвинули на работу инструктором отдела легкой, пищевой и рыбной промышленности Карельского обкома КПСС. По решению бюро обкома КПСС был направлен на работу заместителем председателя правления Карелпотребсоюза.

За время его работы в Карелпотребсоюзе провели большую работу по совершенствованию торгового обслуживания населения города, строительству и реконструкции материально-технической базы. Было положено начало строительству одной из крупных в регионе оптовой межрайонной базы в Петрозаводске.

В 1990 году Валерия Артамонова пригласили на работу в совет министров Карельской АССР на должность заместителя председателя. Он помогал развивать сферу производства товаров народного потребления.

Позже Валерий Артамонов руководил АО «Карлен» и фирмой ООО «Кивач», которая считается одним из первых карельских предприятий, занимающихся выращиванием товарной форели. В 1999 году в регионе появилось «Общество форелеводов Карелии», председателем которого стал Валерий Артамонов.

В 2016 году Петросовет присвоил ему звание «Почетный гражданин города Петрозаводска».

Прощание с Валерием Павловичем состоится 13 мая с 11:00 до 12:00 на Вольной улице, 4 (зал 2). // фото: администрация Петрозаводска